«Слышь, сюда иди!»: группа подростков избила и ограбила кондитеров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге банда из четырёх подростков ограбила двух поваров-кондитеров. Инцидент произошёл в середине января на улице Белинского, неподалёку от магазина «Пивко», пишет E1.ru.

— Двое ребят, работавших поварами-кондитерами, просто шли по улице вечером. Их окликнула компания подростков, стоявшая на крыльце магазина, — в характерной манере: «Слышь, иди сюда!» Молодые люди подошли, их окружили, начали угрожать и требовать телефоны. Затем жертв обшарили, немного побили — надавали пощёчин, чтобы подавить сопротивление. Забрали у них смартфоны, заставили назвать пароли от банковских приложений и перевели деньги на свои счета. Суммы были незначительными, но сам факт такого наглого ограбления на глазах у прохожих на оживлённой улице вызывает возмущение, — рассказал изданию знакомый пострадавших.

По словам источника, в нападении участвовали четверо. Пострадавшие сразу обратились в полицию. На данный момент известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Среди них оказались два восьмиклассника, студент и взрослый, ранее судимый мужчина, который был лидером группировки.

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— Подозреваемых задержали по описаниям. Они признали свою вину и рассказали, что уже успели продать телефоны и потратить украденные деньги. Им грозит уголовная ответственность за грабёж, совершённый группой лиц. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, — сообщил осведомлённый источник.

В управлении МВД по Екатеринбургу заявили, что позднее прокомментируют происшествие.