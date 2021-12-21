Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Карагайла. Об этом сообщил телеграм-канал главы региона.

Авария случилась в 9 часов утра по местному времени. По словам очевидцев, машина ехала в составе кортежа, произошло столкновение с большегрузом.

Цивилёв направлялся на встречу с семьями шахтёров, погибших во время ЧП на шахте Листвяжная, в город Прокопьевск.

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В результате ДТП есть пострадавшие, все люди в сознании, получили необходимую медицинскую помощь.

Подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.