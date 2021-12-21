-15.2 C
Рязань
Вторник, 21 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Служебный автомобиль губернатора Цивилёва попал в ДТП

7info

Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Карагайла. Об этом сообщил телеграм-канал главы региона.

Авария случилась в 9 часов утра по местному времени. По словам очевидцев, машина ехала в составе кортежа, произошло столкновение с большегрузом.

Цивилёв направлялся на встречу с семьями шахтёров, погибших во время ЧП на шахте Листвяжная, в город Прокопьевск.

Реклама

В результате ДТП есть пострадавшие, все люди в сознании, получили необходимую медицинскую помощь.

Подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,859ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img