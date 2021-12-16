-0.8 C
Рязань
Четверг, 16 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Служебная собака помогла раскрыть кражу в Рязанском районе

Александр Ильин

Рязанская полиция с помощью собаки из кинологической службы раскрыла кражу со взломом в посёлке Мурмино Рязанского района, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительным данным, двое ранее судимых мужчин 28 и 35 лет взломали дверь магазина и вынесли продукты питания и спиртное на сумму 9 тысяч рублей. 

Служебная собака взяла след одного из злоумышленников и привела полицию в квартал, где находились подозреваемые. Вскоре их задержали. 

Реклама

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,851ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img