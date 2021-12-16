Служебная собака помогла раскрыть кражу в Рязанском районе

Рязанская полиция с помощью собаки из кинологической службы раскрыла кражу со взломом в посёлке Мурмино Рязанского района, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, двое ранее судимых мужчин 28 и 35 лет взломали дверь магазина и вынесли продукты питания и спиртное на сумму 9 тысяч рублей.

Служебная собака взяла след одного из злоумышленников и привела полицию в квартал, где находились подозреваемые. Вскоре их задержали.

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.