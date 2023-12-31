Служба клиентской поддержки ЕЦК будет работать в выходные дни, сообщает сайт администрации Рязани.

В любое время можете обратиться к рубрике «Вопрос – ответ», где мы оставили ответы на самые популярные вопросы о том, как получить единую цифровую карту, как ее использовать, об особенностях банковской, транспортной и социальной части карты.

Также можно звонить на бесплатный номер 8 (800) 250-56-59, и служба клиентской поддержки ответит на ваши вопросы:

30 декабря — 2 января: выходные дни;

3, 4, 5, 8 января: с 10.00 до 16.00;

6 и 7 января: выходные дни;

с 9 января – в обычном режиме.

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