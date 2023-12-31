Воскресенье, 31 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Служба клиентской поддержки ЕЦК будет работать в выходные дни

7info
spot_img

Служба клиентской поддержки ЕЦК будет работать в выходные дни, сообщает сайт администрации Рязани. 

В любое время можете обратиться к рубрике «Вопрос – ответ», где мы оставили ответы на самые популярные вопросы о том, как получить единую цифровую карту, как ее использовать, об особенностях банковской, транспортной и социальной части карты.

Также можно звонить на бесплатный номер 8 (800) 250-56-59, и служба клиентской поддержки ответит на ваши вопросы:

30 декабря — 2 января: выходные дни;

3, 4, 5, 8 января: с 10.00 до 16.00;

6 и 7 января: выходные дни;

с 9 января – в обычном режиме.

Ещё больше полезной и интересной информации о единой цифровой карте жителя в социальных сетях.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах