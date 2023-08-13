Слуцкий рассказал, о чём говорил в Касимове с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в телеграм-канале о неформальной встрече в Касимове Рязанской области с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

По словам политика, это была встреча старых друзей — с Кнайсль они знакомы давно.

— Интерес к госпоже Кнайсль — опытному и, что сейчас на Западе большая редкость, здравомыслящему политику — понятен, — отметил Слуцкий.

Карин Кнайсль покинула Австрию из-за угроз и жёсткой травли, пишет председатель ЛДПР. Сначала переехала в Ливан, сейчас находится в России, преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете.

Во время беседы политики обсудили перспективные проекты на стыке науки и политики, договорились о поддержке Кнайсль.