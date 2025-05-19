«Случилось страшное»: Гладков рассказал о гибели белгородки после атаки ВСУ

При атаке украинского дрона на автомобиль погибла жительница Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, трагедия произошла в результате детонации БПЛА.
Кроме того, пострадала еще одна женщина, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с множеством травм.
ВСУ регулярно атакуют дронами автомобили белгородцев.
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