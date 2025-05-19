«Случилось страшное»: Гладков рассказал о гибели белгородки после атаки ВСУ

При атаке украинского дрона на автомобиль погибла жительница Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Случилось самое страшное. В результате очередного целенаправленного удара ВСУ погибла женщина и ранен один мирный житель», — написал глава региона.

По его словам, трагедия произошла в результате детонации БПЛА.

Кроме того, пострадала еще одна женщина, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с множеством травм.

«Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь… Молимся», — отметил Гладков.

ВСУ регулярно атакуют дронами автомобили белгородцев.