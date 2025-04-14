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Фото: admrzn.ru/
Происшествия

Клещи укусили 50 человек в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В медучреждения Рязанской области обратились 50 человек за помощью после укуса клеща. Об этом сообщает заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Котова в эфире ГТРК «Ока».

Первые обращения начали поступать еще в середине марта. Мониторинг, проводимый в области, показал, что инфицированы от 10 до 12% клещей. В регионе есть клещи переносящие боррелиоза энцефалита нет. Заболеваний по области пока не зафиксировано.

По словам Ирины Котовой, в Рязанской области от укусов клещей ежегодно страдают от 2000 до 3500 человек. В год ежегодно регистрируются порядком 50-70 случаев заболевания боррелиозом.

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