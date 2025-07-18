Случаи бешенства зарегистрированы в Рязанской области

В 2025 году в Рязанской области зарегистрировано 4 случая бешенства у животных. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, карантины из-за опасного заболевания вводились в Касимовском округе, а также в Старожиловском и Рыбновском районах. Бешенство регистрировалось как у диких, так и у домашних животных.

Бешенство — смертельно опасно заболевание, в том числе и для человека. Вирус поражает центральную нервную систему и практически всегда приводит к летальному исходу.

Носителями вируса могут быть любые теплокровные животные, но особенно опасно большое количество бродячих собак и кошек в населённых пунктах.