Слов нет. Отправленный в отставку матом самарский чиновник высказался о скандале

Никита Рязанцев

Уволенный в грубой форме глава Кинельского района Юрий Жидков заявил Mash, что ему обидно из-за того, как с ним поступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Накануне глава региона устроил ему разнос и отправил в отставку. Он похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, *****».

«Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем», — отметил Жидков.

Он уточнил, что у него не было конфликтов с Федорищевым. Чиновник пояснил, что камень, на который обратил внимание губернатор, стоял в парке как заготовка под памятник участникам ВОВ, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея, но забыли снять табличку.

Жидков отметил, что средства на ремонт школ предусмотрены только на 2027 год, поэтому ремонтные работы еще не начались. Теперь он хочет отдохнуть и поправить здоровье.

Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости России

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...
Общество

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.
Общество

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.

Вильфанд заявил о переходе погоды в «зимний режим»

Синоптик объяснил, что комфортных тёплых дней ждать уже не стоит.

Жириновский предсказал разрушение США за сутки: сбывается пророчество 2003 года

США живут на «пороховой бочке», которая совсем скоро может взорваться.

Суд обязал уполномоченные органы привести в порядок дорогу «Восход – Ермишь»

Выявлено, что дорожное покрытие имеет просадки и выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы.

Драма о моральном выборе и материнской любви, снятая в Касимове, получила признание на кинофестивалях

Главная роль исполнена Марией Леоновой. Ее героиня, соцработница Рита из Рязанской области, всю жизнь посвятила заботе о других.

Мошенники под видом сотрудников почты получили 600 тысяч рублей от жительницы Рязани

Следуя указаниям злоумышленника, женщина перевела через мобильное приложение 600 тысяч рублей на указанный счёт. После этого связь прервалась.

Более 480 отцов взяли декретный отпуск по уходу за ребенком с начала 2025 года

Пока отец ухаживает за малышом, СФР ежемесячно выплачивает ему пособие в размере 40% от среднего заработка.

Соседка украла 30 тысяч рублей у пенсионерки в Скопинском районе

Следователь возбудил против женщины уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Рязанский боксёр Светослав Тетерин выступит за российский ЦСКА на Клубном Чемпионате мира

В супертяжёлой весовой категории (свыше 92 килограммов) за ЦСКА выступит рязанский боксёр Светослав Тетерин, представляющий Клуб бокса ВДВ.

В Волжском раскрыли жестокое убийство безногого участника СВО

Следователи и полицейские раскрыли жестокое убийство участника спецоперации, лишившегося...

Смотрел в глаза и смеялся. В Новосибирской области жених жестоко убил невесту

В Новосибирской области арестовали предполагаемого убийцу пропавшей месяц назад...

Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме лекарств

Употребление несочетаемых лекарств может нанести тяжелый ущерб здоровью вплоть...

На 93-м году жизни скончалась бывшая узница концлагерей Мария Семенова

Мария оказалась в лагере для военнопленных. Она прошла через голод и болезнь тифом, но выстояла.

Размер премий для победителей и лауреатов конкурса «Хрустальный журавль» увеличат

Премии были скорректированы за счёт исключения неактуальных номинаций.

Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

Участок Московского шоссе стал местом повышенной аварийности, планируется увеличение полос движения

За девять месяцев 2025 года на данном отрезке произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, пять из которых сопровождались пострадавшими.