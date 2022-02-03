Сломавший руку девушке-оперативнику гаишник признался, что «ему жалко девочку»

Сотрудник ГИБДД Александр Колесников, который подрался c 24-летней девушкой-оперативником в дежурной части Петербурге, высказался о случившемся, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина считает свои действия правомерными и обоснованными. По его словам, на самом деле ситуация выглядела иначе, нежели на опубликованном видео.

«Началось все задолго до этого, на улице, и не в отношении меня, а в отношении моих задержанных, против которых применяли физическую силу и оскорбляли. Кстати, эти самые задержанные тоже, возможно, напишут заявление», — сообщил Колесников.

Уволенный страж порядка признался, что ему, как мужчине, «грустно, что так сложилось».

«Во время загиба руки за спину, она то ли дернулась, то ли что… Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания. По-женски она действительно этого не заслуживала», – заявил он.

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Инцидент произошел вечером 31 января. Сообщалось, что двое мужчин-коллег просили девушку показать удостоверение полицейского, однако она отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В ответ девушку жестко задержали, повалив на пол, в результате чего сломали ей руку.