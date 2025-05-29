Сломанная итальянская деталь стала причиной отключения лифтов в рязанской девятиэтажке

Госжилинспекция региона провела проверку в отношении управляющей компании из-за неработающего лифта в доме № 12, корпус 1 по улице Тимакова в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Установлено, что причиной остановки лифта послужила поломка дорогостоящей детали итальянского производства, которая в настоящее время не производится и не поставляется в Россию. УК ООО «ЖКО №17» было выдано предписание обеспечить работоспособность лифта.

Как сообщается, компания во взаимодействии с заводами-изготовителями лифтов нашла аналог требуемой детали, провела ремонт, и лифт заработал в штатном режиме.

На проблему также обращал внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, давший рязанским следователям поручение провести процессуальную проверку, результаты которой были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Госжилинспекция региона провела проверку в отношении управляющей компании из-за неработающего лифта в доме № 12, корпус 1 по улице Тимакова в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Установлено, что причиной остановки лифта послужила поломка дорогостоящей детали итальянского производства, которая в настоящее время не производится и не поставляется в Россию. УК ООО «ЖКО №17» было выдано предписание обеспечить работоспособность лифта.

Как сообщается, компания во взаимодействии с заводами-изготовителями лифтов нашла аналог требуемой детали, провела ремонт, и лифт заработал в штатном режиме.

На проблему также обращал внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, давший рязанским следователям поручение провести процессуальную проверку, результаты которой были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.