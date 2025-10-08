Слизни массово атаковали поселок в Рязанской области

В поселке Чучково, на улице Почтовой, жители столкнулись с проблемой массового появления слизней, которые заполняют огороды и проникают на тротуары. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Моллюски образуют небольшие колонии, передвигаясь с «пожарского» пруда на запад. Их можно обнаружить на скамейках, ступеньках и в подполах домов, где они ползают по банкам с консервацией, оставляя влажные следы.

По мнению преподавателя биологии местной школы Анжелики Никашовой, слизни предпочитают укромные места с подходящим микроклиматом. Она отметила, что на улице Пролетарской их нет, что указывает на локальные скопления, следующие старым миграционным путям.

«Если на участке много старых трухлявых построек, сырых ям, компостных и мусорных куч, полиэтиленовых пленок, под ними обязательно заведутся слизни», – говорит Никашова.

Густые посадки кустарников и деревьев, а также обилие сорняков также способствуют их распространению.

Слизни наносят вред садовым культурам, поражают овощи, дождевых червей, рассаду и озимые культуры, такие как пшеница и рожь. Кроме того, они могут быть переносчиками вирусных заболеваний.

Для борьбы со слизнями, помимо химических методов, можно использовать народные и природные способы. Ежи, жабы и лягушки эффективно поедают этих моллюсков. Опытные огородники советуют посыпать овощные грядки золой. Также слизни не любят сосновую хвою, яичную скорлупу и кофейную гущу.

Хмельной напиток может стать хорошей ловушкой для слизней. Стакан, наполненный на четверть пивом, закапывают в землю. Улитки сползаются к нему и тонут.