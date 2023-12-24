Слишком долгая история

Путь от эффектных заявлений до завершения крупных строительных проектов в Рязани иногда занимает десятилетие.

Буквально на днях центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области представил положительное заключение на проект возведения в Рязани на улице Космонавтов бассейна с 50-метровыми дорожками. Планируется, что это будет трёхэтажное здание, рассчитанное на 470 зрительских мест с двумя чашами бассейна: учебной и основной. Кроме того, комплекс будет располагать комфортабельными раздевалками, медицинскими комнатами, тренажёрным залом и пресс-центром. Инженерные изыскания и разработка необходимой документации обошлись в 10,4 миллиона рублей.

Виртуальный бассейн со стажем

Спортсооружений с такими характеристиками, предназначенных для плавания, в областном центре раньше не строилось. Но сама идея возвести первый в регионе 50-метровый бассейн родилась не вчера. Абстрактные разговоры на эту тему велись еще лет 15 назад.

Больше трёх лет назад, в октябре 2020 года, на заседании рязанского правительства одобрили выделение 500 тысяч рублей на подготовку проектной документации для строительства такого бассейна. Как писали тогда областные СМИ, эти документы были необходимы для подачи заявки от региона в Минспорта РФ на получение субсидий из федерального бюджета. И только спустя более трёх лет проект подготовили, и он прошел экспертизу.

Заметим, что сейчас бюджет и сроки строительства этого впечатляющего по региональным меркам объекта не известны.

В порыве амбициозности

Правда, ничего удивительного в растянутой по времени процедуре согласования таких амбициозных проектов нет.

Впервые вопрос о строительстве нового здания онкологического диспансера в Рязани рассматривался в 2012 году. Объект стоимостью 6 миллиардов рублей принял первых пациентов 11 лет спустя, 29 мая 2023 года. Открытый осенью этого года футбольный манеж в Мервине задумывался еще в 2016 году.

Возводимых объектов с долгой и не очень радостной историей на карте области хватает.

Исторические здания гимназии № 2 ремонтируют с 2016 года. Новый музейный комплекс на Соборной возводят с 2015 года, правда его открытие возможно состоится в ближайшие дни. Реконструированную школу, где учился первый русский нобелевский лауреат Иван Павлов и преподавал другой обладатель этой престижной награды Александр Солженицын, обещают открыть для учеников в 2024 году.

Из-за подрядчиков задерживается сдача школы в Тюшево Рязанского района, детского сада в Рыбном, детской школы искусств в Сараях.

Хочется надеяться, что все эти проблемные стройки сдадут в ближайшие месяцы, так как уже в марте следующего года в нашей стране состоятся президентские выборы, а региональные и муниципальные чиновники высокого ранга постараются минимизировать любые поводы для повышения социальной напряженности. В противном случае их карьерные перспективы могут резко ухудшиться.