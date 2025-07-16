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Новости России

Slidy.ai — нейросеть, которая создаёт презентации за секунды

Алексей Самохин
Изображение от kjpargeter на Freepik

Создание презентаций обычно требует времени, усилий и множества однотипных действий. Slidy.ai упрощает этот процесс до минимума: никаких шаблонов, правок или визуальной перегрузки — только тема, и через несколько секунд готова презентация, полностью готовая к показу.

Презентации без рутины

Работа над слайдами часто превращается в долгий и утомительный процесс. Нужно продумать структуру, подобрать факты, написать тексты, найти изображения, выстроить единый стиль. Даже опытные специалисты тратят на это часы.

Slidy.ai автоматизирует всё: нейросеть берёт на себя всю рутинную часть — так, как это сделал бы профессиональный дизайнер и спикер в одном лице.

Вы указываете тему, язык и нужное количество слайдов. Алгоритм анализирует тему, делит её на логически связанные блоки. По каждому блоку формируется краткое, связное содержание.

Всё оформляется в едином стиле — без перегрузки, с чёткой логикой, понятными текстами и точными иллюстрациями.

В результате вы получаете целостную и профессионально оформленную презентацию, а не просто набор слайдов.

Просто, быстро, без установки

Slidy.ai работает прямо в браузере — не требует скачивания или установки, запускается на любом устройстве и не зависит от мощности. Даже на старом телефоне генерация происходит быстро и без задержек.

Интерфейс интуитивный, генерация — мгновенная. Это делает сервис универсальным инструментом, которым удобно пользоваться где угодно: на лекции, в дороге, на встрече или в офисе.

Все созданные материалы сохраняются в личном кабинете.

Поддерживается редактирование, дублирование и экспорт в форматы PPTX, PDF и PNG.

Нет ограничений по количеству презентаций.

Это особенно удобно для преподавателей, студентов, менеджеров, команд — всех, кому нужно регулярно готовить качественные презентации быстро и без лишних усилий.

Безопасно и стабильно

Slidy.ai не использует западные серверы. Данные обрабатываются в России, без внешних API. Это повышает надежность и скорость. Даже при внушительной нагрузке может нейросеть создать презентацию, она работает стабильно. Пользователь получает результат быстро и без потерь качества.

Slidy.ai не про эффектные переходы. Он про эффективность: слайды, которые можно сразу показывать, без долгих правок, поиска иллюстраций или подгонки текстов.

Это новый взгляд на презентационную работу — простой, точный и логичный. То, что раньше требовало часов усилий и опыта, теперь создаётся за секунды — и работает сразу.

Реклама: ООО «ИИ», ИНН 5503276741, erid: 2Vtzqx5MKRR

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