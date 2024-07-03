Следы медведя вновь заметили в Спасском районе

В Спасском районе снова увидели следы медведя. Об этом рассказали в Telegram-канале «Мещерский тупик».

Ранее инспекторы Спасского лесничества фиксировали следы косолапого недалеко от села Малево. Сейчас зверь прошел по дороше между Старым и Новым Кудомом, после чего он ушёл в лес и снова появился на дороге в районе Юрьевского лесозавода. Есть предположение, что движется в сторону Игнатовки.

В комментариях к посту пишут, что увидеть следы медведя в Рязанской области — большая удача, так как для региона это редкий зверь. По словам комментаторов, даже черных аистов, которые занесены в Красную книгу России, в Рязанской области больше, чем медведей.