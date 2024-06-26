Среда, 26 июня, 2024

Следы медведя вновь заметили в Спасских лесах

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/public216959966

В лесах Спасского района вновь обнаружили медвежьи следы. Фотографии опубликовали в группе местного лесничества.

Следы заметил участковый лесничий Павловского участкового лесничества Александр Штринев недалеко от села Веретье Спасского района. Сообщается, что медведь может быть не один, так как следы были замечены ранее и в Ижевском, и в Тонинском лесничестве.

Ранее в группе рассказывали о следах медведя возле села Малево. Их обнаружили в начале июня. Тогда сотрудники предположили, что следы принадлежат медведице, у которой есть медвежонок.

Также лесничие предупреждают, что несмотря на косолапость и массивное тело, медведь может развить скорость до 50 км/ч. Поэтому при посещении леса нужно быть осторожными.

Следы медведя вновь заметили в Спасских лесах
Следы медведя вновь заметили в Спасских лесах

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