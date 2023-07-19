Следствие просит арестовать уроженца Таджикистана, напавшего на девочку на пляже

В Московской области следствие просит суд арестовать уроженца Таджикистана, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Заявление о противоправных действиях 18-летнего молодого человека написала мать пострадавшей девочки. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. 19 июля следователь направил в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

По версии следствия, 6 июля 2023 года в городе Фрязино на Большом озере нетрезвый молодой человек зашёл в воду, где находилась с друзьями 16-летняя девочка. Подозреваемый схватил подростка и совершил действия сексуального характера.

Девочка сумела оттолкнуть нападавшего, выбежала на берег, за неё заступился 15-летний подросток. Мигрант не остановился, стал угрожать несовершеннолетней продолжением противоправных действий.

В ходе расследования установлено, что с 2022 года уроженец Таджикистана имеет гражданство России. Следователи проверяют законность получения гражданства.

На должностных лиц органов внутренних дел, не принявших заявление от матери пострадавшей в той форме. на которой настаивал женщина, возбуждено уголовное дело.