Следствие по делу пропавшей рязанки Елены Логуновой продлили на три месяца

Следственный комитет продлил срок предварительного следствия по уголовного делу об исчезновению рязанки Елены Логуновой ещё на три месяца, сообщила мать девушки Наталия Кошелева на своей странице в Instagram.

Также Кошелева опубликовала цитату писателя Василия Шукшина: «Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь».

Напомним, Елена Логунова исчезла 25 июля 2021 года. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

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Ранее крёстная рязанки посвятила стихотворение пропавшей крестнице.