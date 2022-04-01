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Пятница, 1 апреля, 2022

Следственный комитет завёл дело о служебном подлоге на рязанского чиновника

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Следственный комитет завёл дело о служебном подлоге на рязанского чиновника

Александр Ильин

Следственный комитет Рязанской области возбудил уголовное дело о служебном подлоге в отношении главы администрации одного из поселений Спасского района, сообщает пресс-служба ведомства. 

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По информации следователей, 14 декабря 2021 года чиновник заключил с коммерческой организацией муниципальный контракт на возведение ограждений у контейнерных площадок. 

23 декабря 2021 года глава администрации подписал акт о приёмке работ, несмотря на то, что они не были выполнены в полном объёме. 

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, причины и условий, способствовавшие его совершению.

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