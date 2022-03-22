Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по статье о публичном распространении фейков о войсках РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

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Невзоров, по данным следователей, в марте 2022 года публиковал в своих соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет»», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время СК принимает меры к установлению местонахождения журналиста «с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий».

Наказание по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.