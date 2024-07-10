Следственный комитет проведет проверку после ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Московским МСО г. Рязань СУ СК России по Рязанской области проведет доследственную проверку в связи с размещенными в СМИ сведений о ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, авария произошла сегодня, 10 июля, на перекрёстке улиц Есенина и Урицкого, напротив «Пик-отеля». В результате 4 человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

«Проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.