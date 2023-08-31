Следственный комитет прокомментировал арест Валерия Деева

СК Рязанской области прокомментировал арест Валерия Деева и еще трех фигурантов дела о незаконном размещении отходов в районе Турлатово.

Руководителю и трем членам организованной группы предъявлено обвинение в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и «отмывании» денежных средств, полученных в результате преступления, в крупном размере. Один из фигурантов также обвиняется в пособничестве в совершении неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.



Осенью 2022 года следствием были приняты меры к закрытию свалки под Турлатово, однако незаконным путем владельцы оформили необходимые документы и продолжили деятельность полигона.



Чтобы избежать ответственности, они неоднократно переоформляли право собственности. Один из обвиняемых в 2020 году заключил с руководителем предприятия, которому принадлежал один из шламонакопителей в районе Турлатово, фиктивный договор купли-продажи отходов, имитируя тем самым исполнение решения суда.



В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Напомним, ранее СМИ сообщили об аресте владельца незаконной свалки в Турлатово Валерия Деева.