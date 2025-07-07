Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту взрыва в Рязани

Прокуратура и следственный комитет проводят проверку по факту взрыва гранаты в Рязани. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

В Рязани 7 июля в здании лаунж-бара на улице Соборной примерно в 18:00 произошёл взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет.

По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Прокуратура организовала проверку по информации о происшествии, произошедшем в одном из кафе на улице Соборной. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия на улице Соборной работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области. Координируют действия экстренных служб и правоохранительных органов заместитель прокурора области Екатерина Банникова, прокурор Советского района Рязани Ольга Ткачева.