В Рязанской области произошло крушение легкомоторного самолёта, в результате которого погиб пилот. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи и следователи-криминалисты Восточного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По предварительной информации, инцидент произошёл 4 сентября 2025 года около села Зимарово Александро-Невского района. Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего.

В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех деталей крушения.