Следователи устанавливают обстоятельства гибели матери и дочери на пожаре в Сапожке

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели на пожаре в Сапожке матери и дочери. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По предварительным данным, пожар случился в ночь на 1 ноября в кирпичном доме на улице Лушкина. Погибли женщина 1978 года рождения и её дочь 2014 года рождения. Сын погибшей 2011 года рождения пострадал. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Назначены судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза. Проводятся необходимые действия, направленные на выяснение обстоятельств случившейся трагедии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 7info публиковал подробности случившегося 1 ноября в Сапожке.