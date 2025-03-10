Мужчины погиб при пожаре в Клепиковском районе, СК проводит проверку

Проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины, 1949 года рождения, при пожаре в Клепиковском районе. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В ночное время 10 марта 2025 года при тушении пожара в жилом доме, расположенном в деревне Норино Клепиковского района Рязанской области, обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена – это 76-летний хозяин дома. Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Следственное управление обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности. Во многих случаях причиной гибели людей явилась небрежность или невнимательность.