Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Ряжске

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Ряжске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Трагедия произошла ночью 4 августа. При тушении пожара в жилом частном доме на улице Набережной обнаружены тела двух человек. Личности погибших установлены – это хозяин дома 1963 года рождения и его сожительница 1979 года рождения.

Специалисты осмотрели место гибели людей, решается вопрос о проведении судмедэкспертизы и пожарно-технической экспертизы.

Напомним, пожар в жилом доме в Ряжске тушили 15 пожарных, привлекались 6 специализированных расчётов.