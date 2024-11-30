Следователи проводят проверку смерти 55-летнего мужчины после нападения кота

В Ленинградской области семья и соседи пребывают в шоке после внезапной трагической смерти 55-летнего Дмитрия У., сообщает «Комсомольская правда». События, развернувшиеся 22 ноября, стали для всех настоящим потрясением.

Дмитрий находился дома в СНТ «Оснички» Киришского района. Его супруга была в отъезде — она отдыхала и лечилась в санатории. Всё шло своим чередом, пока поздним вечером сосед Дмитрия не получил от него встревоженный звонок. Мужчина умолял о помощи, сообщив, что у него рана, и кровь никак не удается остановить.

Сосед сразу вызвал скорую помощь и поспешил на помощь. Увиденное поразило его. Дмитрий сообщил, что его поцарапал собственный кот. Рана на левой ноге выглядела незначительной, но кровь не останавливалась. Мужчине становилось всё хуже. Пока бригада скорой ехала, сосед 40 минут пытался помочь, используя подручные средства. Но, несмотря на все усилия, этого оказалось недостаточно.

Первой на место прибыла полиция, лишь затем подъехала скорая. Медики только констатировали смерть. Судмедэкспертиза подтвердила: травма была нанесена домашним животным. Никаких других повреждений или признаков криминала не обнаружили.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что Дмитрий, вероятно, повредил вену, из-за чего началось сильное кровотечение.

Позже выяснилось, почему небольшая царапина оказалась фатальной. Дмитрий страдал сахарным диабетом, что вызывало проблемы со свертываемостью крови. Даже незначительное повреждение сосудов в его состоянии стало смертельно опасным.

Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии. Официальные результаты проверки пока не опубликованы.

Супруга Дмитрия, узнав о случившемся, немедленно вернулась домой. А кот, который нанес фатальную царапину, по-прежнему находится в доме. Любопытно, что этот кот недавно сбежал и вернулся буквально за день до трагедии. В семье раньше был еще один питомец — рыжий кот.