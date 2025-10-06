Следователи проводят проверку после гибели мужчины в Рязанской области

Рязанские следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Шацком районе. Сасовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области проводит по данному факту процессуальную проверку.

Тело мужчины было обнаружено при тушении пожара в частном доме, расположенном в деревне Кучасьево Шацкого района.

Личность погибшего установлена — это 48-летний хозяин дома (1977 года рождения).

Предварительной причиной возникновения пожара является неисправность печного оборудования.

Следователем уже произведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы для установления точных причин произошедшего.