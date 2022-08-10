Следователи предъявили обвинение мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю девушку в Шилове

Следователи предъявили обвинение уроженцу Москвы, задержанному за изнасилование 15-летней девушки в Шилове. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Вечером 7 августа в Шилове мужчина увидел компанию из двух девушек и молодого парня. Злоумышленник решил изнасиловать 15-летнюю девушку.

— С целью облегчить совершение данного преступления мужчина нанёс несколько ударов ножом 17-летнему молодому человеку и 21-летней девушке, которые находились вместе с потерпевшей, — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Пострадавшие смогли сбежать, позвать на помощь. После этого молодых людей доставили в больницу.

Москвич, оставшись наедине с 15-летней девушкой, изнасиловал её и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего сбежал.

Полицейские задержали подозреваемого, по решению суда его поместили под стражу.