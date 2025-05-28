Следователи нашли мать младенца, тело которого обнаружили в Рязани

Следователи СК по Рязанской области установили личность женщины, причастной к смерти новорождённого, тело которого было обнаружено 26 мая на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.
По данным ведомства, личность матери установлена в ходе совместной работы следователей и оперативников уголовного розыска. В результате грамотно выстроенных следственных действий и проведения судебных экспертиз удалось выйти на подозреваемую. Ей оказалась 36-летняя жительница Московской области.
Напомним, ранее Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорождённого ребёнка.
Расследование уголовного дела продолжается.
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