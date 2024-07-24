Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Рязанском районе, в котором погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла

В Рязанском районе 15 июня произошла смертельная авария, в котором погиб 17-летний пассажир мотоцикла «Атаки ЕС-300». 24 июля в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области появилась информация о поиске свидетелей этого ДТП.

Трагедия произошла на 23-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское». Мотоцикл, которым управлял 17-летний водитель, столкнулся с автомобилем «Иж», за рулем которого находился 64-летний водитель.

В результате происшествия 17-летний пассажир мотоцикла «Атаки ЕС-300» от полученных травм скончался. Несовершеннолетний водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован в больницу.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Прудная, д. 10, каб. 40 или по телефону (4912) 28-89-02.