Следователь рассказал, как раскрыли убийство мамы с дочкой в Нижнем Тагиле

Зверское убийство мамы с дочкой в Нижнем Тагиле удалось раскрыть благодаря ДНК-экспертизе, рассказал E1.RU старший следователь-криминалист Евгений Комаров.
Трагедия произошла 20 ноября 2018 года. Злоумышленником оказался Алексей Жданов.
Перед убийством злоумышленник изнасиловал 12-летнюю девочку.
Вскоре после преступления выяснилось, что Жданова осудили за кражу, во время поисков он сидел в колонии. Его нашли, взяли ДНК, и она совпала с найденной на месте происшествия.
При этом злоумышленник не дожил до суда и умер в 2021 году.