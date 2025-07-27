Следователь рассказал, как раскрыли убийство мамы с дочкой в Нижнем Тагиле

Зверское убийство мамы с дочкой в Нижнем Тагиле удалось раскрыть благодаря ДНК-экспертизе, рассказал E1.RU старший следователь-криминалист Евгений Комаров.

Трагедия произошла 20 ноября 2018 года. Злоумышленником оказался Алексей Жданов.

«Мать лежала зарезанная в ванной, маленькая дочь была замотана в скотч по рукам и ногам и задушена шнуром от утюга», — отметил Комаров.

Перед убийством злоумышленник изнасиловал 12-летнюю девочку.

Вскоре после преступления выяснилось, что Жданова осудили за кражу, во время поисков он сидел в колонии. Его нашли, взяли ДНК, и она совпала с найденной на месте происшествия.

При этом злоумышленник не дожил до суда и умер в 2021 году.