Следователь Плоткин поделился мнением по делу пропавшей рязанки Елены Логуновой

Бывший следователь Дмитрий Плоткин пообщался с сотрудником Следственного комитета по делу пропавшей рязанки Елены Логуновой, сообщает РЕН ТВ.

Плоткин отметил, что непосредственного участия в расследовании не принимает, так как уже шесть лет находится на пенсии. Тем не менее, у него есть своё мнение. Им он поделился со следствием.

По мнению экс-работника прокуратуры, такие дела необходимо расследовать по горячим следам. Но и сейчас, когда прошло достаточно времени, поймать преступника возможно.

— Преступнику кажется, что это его единственный случай. Но, как говорила одна бабушка, которая с революции жила, «это все уже было, — заявил Плоткин журналистам.

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Елена Логунова пропала в Рязани 25 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно. В деле много вопросов, оно не раз становилось темой программ федеральных телеканалов.

Мать Елены считает, что к пропаже дочери причастна семья её мужа. Вторая семья заявляет, что женщина могла сбежать, они к этому отношения не имеют.