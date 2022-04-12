Следком завёл дело после двойного убийства в Клепиковском районе

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области по факту гибели двух мужчин возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 9 апреля в лесополосе в Клепиковском районе обнаружены тела двоих мужчин 1991 г. р. и 1986 г. р., жителей Рязанской области, с телесными повреждениями.

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сотрудники регионального УМВД. По ходатайства следователя мужчину заключили под стражу.

Расследование продолжается.