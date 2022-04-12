Следком завёл дело на рязанского полицейского, подозреваемого в двойном убийстве

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 38-летнего сотрудника УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 9 апреля 2022 года в лесополосе в Клепиковском районе Рязанской области сотрудниками полиции обнаружены тела двоих мужчин 1991 г. р. и 1986 г. р., жителей Рязанской области, с телесными повреждениями.

Подозреваемый в совершении данного преступления задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.