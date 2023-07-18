Вторник, 18 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Следком завёл дело на мигрантов, матерившихся и боровшихся на детской площадке

7info

В Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о противоправных действиях в Люберцах появилась в телеграм-канале. Сообщалось, что 14 июля двое нетрезвых граждан Узбекистана нарушали общественный порядок на детской площадке, нецензурно выражались в присутствии детей и подростков, боролись, пугая присутствующих.

Когда мигрантов доставили в полицию, выяснилось, что у обоих истек срок действия миграционных карт. За нарушение иностранцев привлекли к административной ответственности.

Ещё одно уголовное дело Следком возбудил по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов внутренних дел.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Елатьме близок к завершению капремонт детской школы искусств

Работы ведутся с опережением графика. Планируемая дата торжественного открытия школы — 1 сентября 2023.

Бывшего вице-губернатора Грекова в Рязани поместили в четырёхместную камеру СИЗО-1

Экс-чиновник играет в шашки с сокамерниками, заходил в библиотеку, но книгу не взял.

Ледниковый маркетинг: как не нарваться на обман при покупке воды

Узнайте, как выбрать качественную воду: полезные советы, критерии выбора, включая анализ этикетки, различные категории воды

Из грязи в князи

Эта народная поговорка применима в том числе и к улице Есенина в Рязани, которая была когда-то одной из самых неухоженных в городе.

В Рязанской области начался приём замечаний к предварительным итогам кадастровой оценки объектов капстроительства

До 15 августа 2023 г. любое заинтересованное лицо может направить в ГБУ РО «ЦГКО» замечания

Съехавшие с грузового поезда рельсы разворотили станцию «Матвеевская»

Две рельсы, оказавшиеся поперёк платформы, выбили стёкла почти на всей станции.

Четверо госпитализированных по поводу сибирской язвы сбежали из больницы

Состояние 5 пациентов удовлетворительное, но СанПин предписывает выписку только после полной эпителизации кожных язв

Рязанская область получит 400 млн рублей на 25 новых автобусов

Выделение средств одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

Названы вакансии в Рязани с зарплатой до 150 тысяч рублей

В Рязани в июле больше всего готовы платить программисту «1С».

Женщина погибла, выпрыгнув из катившегося с горы автомобиля

Смертельное ДТП случилось в урочище «Боро-Тал» у села Акташ Улаганского района.

На инфраструктуру для дронов в РФ потратят 240 млрд рублей

Самый дорогостоящий пункт расходов касается внедрения унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля

В Рязанской области экс-сотрудника Росреестра судят за взятки и мошенничество

По версии следствия, обвиняемый в 2021-22 годах получил 120 тысяч рублей от коммерческих организаций и физлиц за ускоренную постановку на учёт объектов недвижимости.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации