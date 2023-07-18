Следком завёл дело на мигрантов, матерившихся и боровшихся на детской площадке

В Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о противоправных действиях в Люберцах появилась в телеграм-канале. Сообщалось, что 14 июля двое нетрезвых граждан Узбекистана нарушали общественный порядок на детской площадке, нецензурно выражались в присутствии детей и подростков, боролись, пугая присутствующих.

Когда мигрантов доставили в полицию, выяснилось, что у обоих истек срок действия миграционных карт. За нарушение иностранцев привлекли к административной ответственности.

Ещё одно уголовное дело Следком возбудил по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов внутренних дел.