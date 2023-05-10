Среда, 10 мая, 2023

Следком выясняет обстоятельства смерти 20-летней студентки РГУ Виктории Бобковой

7info
Фото из группы Институт Естественных наук ВКонтакте

Московское МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти местной жительницы, 2003 года рождения. Об этом 7info сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

При осмотре тела повреждений, свидетельствующих о насильственом характере смерти, следователи не обнаружили. Точную причину смерти девушки установят эксперты.

О смерти 20-летней студентки РГУ имени Есенина Виктории Бобковой стало известно 10 мая. Она училась на 2-м курсе в группе 5102 Биология/Биоинженерия и биотехнология.

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