Следком выясняет обстоятельства смерти 20-летней студентки РГУ Виктории Бобковой

Московское МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти местной жительницы, 2003 года рождения. Об этом 7info сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

При осмотре тела повреждений, свидетельствующих о насильственом характере смерти, следователи не обнаружили. Точную причину смерти девушки установят эксперты.

О смерти 20-летней студентки РГУ имени Есенина Виктории Бобковой стало известно 10 мая. Она училась на 2-м курсе в группе 5102 Биология/Биоинженерия и биотехнология.