Следком возбудил уголовное дело против 80-летнего пенсионера, застрелившего спасителя в Одинцово

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело в отношении 80-летнего пенсионера, который застрелил спасателя в Одинцово, сообщает пресс-служба ведомства.

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Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве, незаконном лишении свободы с применением оружия, незаконном обороте оружия.

По данным СК, 17 апреля 2022 года пенсионер переместил часть снаряжения промышленного альпиниста к себе в квартиру, принудив мужчину спуститься к нему на балкон.

Затем пенсионер, угрожая огнестрельным оружием, говорил альпинисту не покидать пределы балкона. Заложник обратился в правоохранительные органы по телефону. К квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлспас и позвонил в дверь квартиры. Однако хозяин жилища выстрелил в дверь и убил спасателя.