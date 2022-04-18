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Понедельник, 18 апреля, 2022

Следком возбудил уголовное дело против 80-летнего пенсионера, застрелившего спасителя в Одинцово

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Следком возбудил уголовное дело против 80-летнего пенсионера, застрелившего спасителя в Одинцово

Александр Ильин
Фото: ГСУ СК по Московской области

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело в отношении 80-летнего пенсионера, который застрелил спасателя в Одинцово, сообщает пресс-служба ведомства. 

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Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве, незаконном лишении свободы с применением оружия, незаконном обороте оружия. 

По данным СК, 17 апреля 2022 года пенсионер переместил часть снаряжения промышленного альпиниста к себе в квартиру, принудив мужчину спуститься к нему на балкон. 

Затем пенсионер, угрожая огнестрельным оружием, говорил альпинисту не покидать пределы балкона. Заложник обратился в правоохранительные органы по телефону. К квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлспас и позвонил в дверь квартиры. Однако хозяин жилища выстрелил в дверь и убил спасателя.

«К настоящему времени по уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 шт. и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — говорится в сообщении следкома.

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