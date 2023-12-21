Следком возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в Рязани

СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка после посещения одной из частных медицинских клиник.

16 декабря мальчик прошел лечение в стоматологической клинике и в сопровождении родителей был отправлен домой в удовлетворительном состоянии. После этого ребенку стало хуже. 18 декабря родители вызвали «скорую», однако приехавший врач констатировал смерть малыша.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.

Ранее после смерти ребенка проверку начала прокуратура.