Четверг, 21 декабря, 2023
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Следком возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в Рязани

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СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка после посещения одной из частных медицинских клиник.

16 декабря мальчик прошел лечение в стоматологической клинике и в сопровождении родителей был отправлен домой в удовлетворительном состоянии. После этого ребенку стало хуже. 18 декабря родители вызвали «скорую», однако приехавший врач констатировал смерть малыша.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.

Ранее после смерти ребенка проверку начала прокуратура.

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