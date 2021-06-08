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Вторник, 8 июня, 2021
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Следком возбудил дело против рязанки, подозреваемой в организации секты

7info
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В Рязани следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, подозреваемой в организации религиозной секты (ч.1 ст. 239 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Обвиняемая создала религиозную группу, арендовала нежилое помещение в Рязани, сообщили следователи. С сентября по ноябрь 2020г. женщина проводила псевдобогослужения, участники которых подвергались психологическому насилию. К прихожанам секты применялись технологии психологического воздействия, поддерживающие аддиктивное поведение и способствующие развитию психических расстройств. Основательница секты проводила с рязанцами индивидуальные телефонные богослужения.

Пресекли деятельность женщины сотрудники ФСБ. У неё изъята религиозная литература, электронные носители информации.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, назначив обвиняемой домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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