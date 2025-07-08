Следком сообщил подробности взрыва в лаунж-баре в центре Рязани

После гибели человека во время взрыва гранаты Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Фигурантом уголовного дела стал 19-летний работник, ранее сообщалось, что он трудился в лаунж-клубе кальянщиком. По версии силовиков, вечером 7 июля парень принёс на работу «незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться». Кальянщик начал показывать устройство знакомым, оно сработало в руках посетителей клуба. 19-летний гость заведения погиб на место.

Подозреваемый, администратор и двое посетителей получили ранения, пострадавшие доставлены в больницу.

Следствие решает вопрос о помещении кальянщика под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.