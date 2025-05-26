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Происшествия

Следком проводит проверку по факту обнаружения трупа младенца на мусороперерабатывающем заводе в Рязани

Валерия Мединская

Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа младенца в Рязани. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Рязанской области.

В официальном комментарии ведомства отметили, что процессуальную проверку проводит Железнодорожный МСО. Труп младенца был обнаружен на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани. 

— Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Напомним, об обнаружении мёртвого младенца на линии мусороперерабатывающего предприятия стало известно утром 26 мая. Подробности случившегося неизвестны.

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