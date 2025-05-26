Следком проводит проверку по факту обнаружения трупа младенца на мусороперерабатывающем заводе в Рязани

Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа младенца в Рязани. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Рязанской области.
В официальном комментарии ведомства отметили, что процессуальную проверку проводит Железнодорожный МСО. Труп младенца был обнаружен на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани.
Напомним, об обнаружении мёртвого младенца на линии мусороперерабатывающего предприятия стало известно утром 26 мая. Подробности случившегося неизвестны.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники