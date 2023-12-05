Следком проверит обстоятельства падения девушки в канализационный колодец

В Алтайском крае сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства падения молодой девушки в канализационный колодец, сообщает телеграм-канал регионального управления ведомства.

ЧП случилось в Барнауле. 18-летняя девушка, гулявшая с собакой, не заметила открытый колодец у дома № 58 по Северному Власихинскому проезду. Пострадавшую извлекли сотрудники МЧС.

— Спасатели МЧС России достали девушку и питомца. Медпомощь им не потребовалась, — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Следователи инициировали проведение доследственной проверки. По её результатам примут процессуальное решение.