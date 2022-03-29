Следком проверит обоснованность выделения денег за ветхое жильё в Рыбном

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин встретился с жильцами аварийных домов на улице Мира города Рыбное, сообщает пресс-служба ведомства.

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Власти предложили людям, проживающим в 6 аварийных зданиях, денежную компенсацию. Более 40 человек обратились с жалобами. Рыбновцы считают, что суммы с учётом роста цен недостаточны, некоторые хотят получить квартиры вместо аварийных.

На встрече присутствовали также зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Беленецкий рассказал, что вопрос находится на контроле губернатора Николая Любимова. Местные власти сообщили о проработке возможности выделения гражданам нового жилья — несколько участков в Рыбном готовы для строительства новых домов.

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Владимир Никешкин рассказал о доследственной проверке, во время которой, в том числе, будет проверена обоснованность расчета выкупной стоимости жилья в аварийных домах, оценка ряда квартир будет проведена повторно. Вопрос главный рязанский следователь будет контролировать лично.