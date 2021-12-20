Следком прокомментировал приговор экс-мэру Рязани Карабасову

Следственный комитет опубликовал официальный пресс-релиз по итогам суда над бывшим мэром Рязани Сергеем Карабасовым.

Собранные Следственным комитетом России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего и. о. главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного — бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова. Они признаны виновными в совершении растраты бюджетных средств г. Рязани (ст.160 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки между управлением энергетики и ЖКХ города Рязани и ООО «Уютный двор62». Однако на момент подписания акта выполненных работ работы по установке объекта фактически даже не начинались. Несмотря на это, по указанию Карабасова Ковалев подписал акт приема передачи, на основании которого Пузанов необоснованно получил более 4,5 млн рублей из бюджета.

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О данной ситуации правоохранительные органы узнали после того, как журналистка из Рязани сообщила о произошедшем Президенту России на медиафоруме.

Своевременные действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего и даче правовой оценки действиям вышеуказанных лиц позволили в дальнейшем не допустить хищения денежных средств при завершении работ по благоустройству города Рязани.

Приговором суда Карабасову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободны с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 400 тыс. рублей, Ковалеву в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс. рублей, а Пузанов приговорен к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.