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Понедельник, 24 января, 2022
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Следком нашёл свидетеля нападения на девушку на улице Пирогова в Рязани

7info

Следственный комитет нашёл мужчину, ставшего свидетелем нападения на девушку на улице Пирогова. Об этом сообщает «МК Рязань».

Утром 3 декабря 2021 года студентка колледжа направлялась на занятия. Примерно в 7:30 возле дома № 8 на улице Пирогова на неё напал неизвестный мужчина.

Находившаяся рядом женщина стала звать на помощь, откликнулся проходивший мимо мужчина. Он помог задержать злоумышленника.

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В января 2022 года следователи попросили откликнуться очевидцев. На следующий день свидетель позвонил в СК.

Рязанца допросили в качестве свидетеля, расследование продолжается.

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