Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Следком напомнил рязанцам о работе круглосуточной линии «Ребёнок в опасности»

7info
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В целях незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей в следственном управлении СК России по Рязанской области организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности», номер: 123, соединение является бесплатным.

Телефонная линия позволяет оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.

Оставить сообщение вправе каждый гражданин, которому стало известно о фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетний, чьи права и свободы непосредственно нарушены.

Каждое сообщение будет тщательно рассмотрено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предотвращение преступлений в отношении несовершеннолетних, а также оперативное расследование уже совершенных – является приоритетным направлением деятельности следственных органов СК России. Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» — еще один важный элемент в комплексе действенных мероприятий.

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