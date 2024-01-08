Славянский гороскоп сулит рождённым в эти даты трудности почти во всех сферах

2024 год по Славянскому календарю — год Тёмного Соха. Рождённым в определённые годы он сулит трудности почти во всех сферах жизни.
Речь идёт о людях, рождённых под покровительством Крадущегося Лиса. Это те, кто появился на свет в 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 годах. Лисам Тёмный Сох (Лось) принесёт сложности с деньгами, проблемы на работе и ссоры с близкими.
Ранее шаманка Кажетта Ахметжанова предрекла тревожные первые месяцы нового года. Провидица особенный образом выделяет рождённых под знаком Стрельца.
Также нумеролог Илаха Самедова заявила: 2024 год принесёт огромное счастье в жизнь людей, рождённых в определённые дни.
Самедова обращает внимание россиян: если рассматривать наступивший год с точки зрения нумерологии, то грядущие 12 месяцев пройдут под властью числа 8, так как при сложении цифр, входящих в номер периода, получается именно оно. Вероятнее всего, 2024-й станет переломным моментом для тех, кто появился на свет в дату, в которой тоже можно отыскать эту цифру.
По её прогнозу, большое счастье и невероятное везение в ближайшие месяцы ждёт тех, кто родился 8, 17 и 26 числа любого месяца. Также небольшое влияние почувствуют те, кто появился на свет в нечётную дату: 1, 3, 5, 7 и т д.