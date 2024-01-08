Славянский гороскоп сулит рождённым в эти даты трудности почти во всех сферах

2024 год по Славянскому календарю — год Тёмного Соха. Рождённым в определённые годы он сулит трудности почти во всех сферах жизни.

Речь идёт о людях, рождённых под покровительством Крадущегося Лиса. Это те, кто появился на свет в 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 годах. Лисам Тёмный Сох (Лось) принесёт сложности с деньгами, проблемы на работе и ссоры с близкими.

— А если люди этого знака возьмут на себя ответственность, Тёмный Сох поможет им поправить дела. Не стоит бояться вызовов, лучше действовать. Чем энергичнее проявят себя Лисы, тем больше шанс, что конец года выдастся удачным в финансовом плане, — сулит прогноз, опубликованный на сайте «Ямал медиа».

Ранее шаманка Кажетта Ахметжанова предрекла тревожные первые месяцы нового года. Провидица особенный образом выделяет рождённых под знаком Стрельца.

— Первые месяца два вы можете ощущать беспокойство и тревожность. Они будут вызваны непониманием, что делать дальше. Покровитель 2024 года поможет Стрельцу навести порядок в мыслях и чувствах, и выведет на дорогу счастливой и уверенной жизни. Изучайте разные варианты для улучшения своего положения, — советует Стрельцам шаманка.

Также нумеролог Илаха Самедова заявила: 2024 год принесёт огромное счастье в жизнь людей, рождённых в определённые дни.

Самедова обращает внимание россиян: если рассматривать наступивший год с точки зрения нумерологии, то грядущие 12 месяцев пройдут под властью числа 8, так как при сложении цифр, входящих в номер периода, получается именно оно. Вероятнее всего, 2024-й станет переломным моментом для тех, кто появился на свет в дату, в которой тоже можно отыскать эту цифру.

— Соответственно, для людей, которые тоже в восьмёрке, этот год будет особенным и наиболее удачным. Для всех остальных чисел он выдастся более нейтральным, — считает эксперт.

По её прогнозу, большое счастье и невероятное везение в ближайшие месяцы ждёт тех, кто родился 8, 17 и 26 числа любого месяца. Также небольшое влияние почувствуют те, кто появился на свет в нечётную дату: 1, 3, 5, 7 и т д.