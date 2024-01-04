Славянский гороскоп сулит им большую удачу: людям с какими датами рождения необычайно повезёт в 2024-м?

Согласно славянскому календарю, 2024 год — год Тёмного Соха (Лося). Именно благородное животное будет покровительствовать нам ближайшие двенадцать месяцев. Как пишет ЯмалМедиа, Тёмный Сох благоволит тем, кто проявляет силу, смелость и решительность. Таких людей в новом году ждут успехи в карьере, а их финансовое положение укрепится. Под присмотром Лося им можно строить самые дерзкие планы, главное — действовать без страха и уверенно идти вперёд. Кстати, можно обратить внимание, что этим Тёмный Сох похож на своего «восточного коллегу» — Зелёного Деревянного Дракона.

Считается, что наступивший год принесёт людям, которые рождены в определённые даты, очень много успехов и счастья. Кто же эти счастливчики?

Речь идёт о тех, кто рождён как раз-таки в год Тёмного Соха. Это те, кто появился на свет в 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 годах. Тёмный Сох будет помогать своим подопечным во всех делах, но они должны развить веру в себя, выносливость и решительность.

— Людям этого знака не стоит забывать о близких в погоне за своими целями. Лось оценит, если они проявят заботу и участие по отношению к друзьям, родным и вообще окружающим. А вот о придирках и излишнем контроле над другими, наоборот, лучше забыть, — гласит гороскоп.

Наступивший год направит рождённых под покровительством Тёмного Соха на путь самосовершенствования. Те, кто станут лучше в 2024 году, получат много удивительных подарков судьбы.

Есть также и серьёзное предупреждение: стоит быть аккуратными в вопросах финансов. Любое решение этой сфере должно быть аккуратными и взвешенным.